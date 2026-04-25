Pat McGrath ha lanciato una nuova linea di prodotti dedicata al lip contouring, rendendo più semplice ottenere un risultato naturale e definito. Chi ha già provato a perfezionare il contorno delle labbra sa quanto possa essere difficile evitare effetti troppo marcati o datati. La novità si rivolge a chi cerca un metodo più facile e veloce per valorizzare le labbra senza rinunciare alla naturalezza.

Allora, se ti è mai capitato di provare a fare il lip contouring “bene” e finire con labbra troppo disegnate o troppo anni 2016. ti capisco. Però questa volta potrebbe essere tutto diverso. Pat McGrath Labs ha lanciato un prodotto che prende quella tecnica da backstage—super precisa, super editoriale—e la rende molto più semplice da usare nella vita vera. E poi noi, abbiamo un debole per Pat. I Lip Sculpt + Shade Contour Duo di Pat McGrath hanno già fatto impazzire i social (e anche noi). Si chiama Lip Sculpt + Shade Contour Duo, ed è letteralmente quello che sembra: da una parte hai la matita labbra matte, dall’altra un rossetto satin-velvet.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Pat McGrath ha appena reso il lip contouring facilissimo (finalmente)

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