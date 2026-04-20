Il marchio Pat McGrath Labs non entrerà in fallimento grazie all'acquisizione da parte di Gda Luma. La decisione è stata comunicata ufficialmente, assicurando la continuità delle attività aziendali. La società coinvolta ha annunciato il passaggio di proprietà, segnando una svolta importante per il brand di cosmetici. Questa operazione permette di evitare la procedura fallimentare e di mantenere la presenza sul mercato.

Buone notizie per Pat McGrath Labs: grazie ad un nuovo proprietario uscirà dallo stato di fallimento. Infatti, dopo mesi di trattative e una settimana di udienze presso un tribunale fallimentare della Florida, il giudice ha approvato il piano di ristrutturazione. Stando a quanto riportato dal giudice, infatti, a prendere il controllo sarà Gda Luma. Si tratta di una società d’investimento con sede a Miami fondata da Gabriel de Alba, che è già principale creditore del brand. Pat McGrath non andrà in fallimento. Il piano prevede di creare una nuova holding, che deterrà il 100% dell’azienda. Intanto la fondatrice Pat McGrath manterrà un ruolo operativo come chief creative officer.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il brand di Pat McGrath non fallirà: passa sotto Gda Luma

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