Pasta Made in Italy | il trucco sulle etichette per il grano vero
Recenti indagini hanno rivelato che il marchio Made in Italy applicato sulla pasta non sempre corrisponde all’origine del grano impiegato. In alcuni casi, le etichette non indicano chiaramente se il grano provenga dall’Italia o da altri paesi, anche se la produzione avviene su suolo nazionale. Questa discrepanza solleva dubbi sulla trasparenza delle certificazioni e sulla reale provenienza delle materie prime utilizzate.
? Cosa sapere Il marchio Made in Italy non garantisce l'origine del grano usato nei mulini nazionali.. Leggere l'etichetta distingue il grano italiano dai mix UE o provenienti dall'Arizona.. Scegliere la pasta per il pranzo della domenica richiede un occhio attento alle scritte minuscole sul retro della confezione, poiché non tutti i prodotti con marchio italiano utilizzano effettivamente grano coltivato nei nostri campi. Mentre ci avviciniamo agli scaffali dei supermercati, spesso cadiamo nell’equivoco che il simbolo Made in Italy garantisca l’origine della materia prima. In realtà, la normativa vigente distingue nettamente tra il luogo dove il chicco viene macinato e quello in cui è stato coltivato.🔗 Leggi su Ameve.eu
The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook
Notizie correlate
“Italiano vero – Il made in Italy, eccellenze nel mondo”: convegno a MontecitorioROMA – Martedì 24 marzo, a partire dalle ore 17, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà il convegno “Italiano vero – Il made in...
Made in italy e marketplace digitali: opportunità per le imprese siciliane con la vetrina Amazon made in ItalyIn occasione delle celebrazioni per la Giornata nazionale del Made in Italy, domani, martedì 21 aprile, dalle 10 alle 11.
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: Pasta made in Italy, export in crescita del 2,1% verso il traguardo dei 4 miliardi di euro; Pasta Made in Italy, export da record nel 2025; Pasta Made in Italy leader mondiale: nel 2025 circa 2,5 milioni di tonnellate esportate e un ricavo di quasi 4 miliardi di euro; Pasta made in Italy, exports up 2.1% towards the 4 billion euro mark.
Pasta Made in Italy leader mondiale: nel 2025 circa 2,5 milioni di tonnellate esportate e un ricavo di quasi 4 miliardi di euroDalle tavole europee a quelle americane, fino ai mercati emergenti, la pasta rafforza anno dopo anno la sua presenza globale, consolidandosi come protagonista nei consumi ... ilmessaggero.it
Pasta made in Italy, export in crescita del 2,1% verso il traguardo dei 4 miliardi di euroIn Italia vengono prodotte 4,2 milioni di tonnellate di pasta su una produzione globale di 17 milioni di tonnellate e un consumo pro-capite annuo di 23,3 kg ... ilsole24ore.com
Sempre più pasta made in Italy nel mondo con oltre il 60% della produzione nazionale destinata all'estero nel 2025, raggiungendo oltre 200 Paesi. A rilevarlo è Unione italiana food. #ANSATerraGusto x.com
Domani sera Niente Netflix and chill, c’è Pasta Madre al Palacastanet! Per l’ultima serata di Massabèo vi proponiamo una delle nostre ultime produzioni — e, per di più, qui in Veneto è andata in scena solo un’altra volta. In più, si tratta di una replica speci - facebook.com facebook