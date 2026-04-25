Il designatore Rocchi fa un passo indietro | Ho deciso di autosospendermi Sarà interrogato

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha annunciato di aver deciso di autosospendersi immediatamente. La decisione arriva in seguito a una comunicazione ufficiale, e Rocchi sarà sottoposto a un interrogatorio nei prossimi giorni. La sua scelta di sospendersi riguarda un procedimento in corso, senza ulteriori dettagli pubblici al momento. La vicenda coinvolge aspetti legati alle funzioni di designazione degli arbitri.

Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi fa un passo indietro: "Ho deciso di autosospendermi da subito". Sarà interrogato.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Caso Rocchi, il designatore fa un passo indietro! La decisioneLa vicenda legata a Gianluca Rocchi e la notizia dell’indagine che lo vede al centro dell’attenzione per frode sportiva, assume dei contorni sempre... Leggi anche: Achille Lauro non sarà più giudice di X Factor: “Ho deciso di dedicarmi completamente alla musica” Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Il designatore Rocchi è indagato per frode sportiva, pesa anche il caso di Inter-Verona; Terremoto arbitri: il designatore Gianluca Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Open Var, Rocchi: Giusto annullare il gol di Baschirotto. Napoli-Lazio, solo ammonizione per Lobotka; Calcio ancora nella bufera: il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva. Il designatore Rocchi fa un passo indietro: Ho deciso di autosospendermi. Sarà interrogatoGianluca Rocchi fa un passo indietro dopo l' indagine della Procura di Milano per concorso in frode sportiva: In merito alla vicenda odierna, in accordo con l'Aia e per il bene del gruppo CAN che ... fanpage.it Designatore arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva: Mi autosospendoLeggi su Sky TG24 l'articolo Calcio, il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva ... tg24.sky.it Rocchi, indagato per concorso in frode sportiva, si autosospende da designatore L’avviso di garanzia per concorso in frode sportiva lo ha colto di sorpresa stamattina. È lui stesso, Gianluca Rocchi, a confermarlo; lui che già a metà mattinata si era detto estra - facebook.com facebook +++Rocchi si autosospende +++ x.com