Passerella pedonale di via Aquileia scatta il bando

Nelle prossime settimane sarà pubblicato il bando di gara per lavori di riqualificazione sul sovrappasso ferroviario di via Aquileia. L’intervento mira a migliorare la condizione di uno dei punti più trafficati e critici in città per la mobilità dei pedoni. La gara riguarda l’affidamento dei lavori necessari per l’installazione di una nuova passerella pedonale, con l’obiettivo di rendere più sicuro e agevole il passaggio in quella zona.

Sarà pubblicato nei prossimi giorni il bando di gara per l’intervento che promette di trasformare uno dei punti più critici della mobilità pedonale cittadina: il sovrappasso ferroviario di via Aquileia. Dopo il via libera di Rfi, il progetto esecutivo del Comune - valore complessivo 500mila euro - è pronto a diventare realtà. L’opera principale sarà una nuova passerella pedonale con pavimentazione in masselli autobloccanti, pensata per garantire un collegamento sicuro e senza gradini tra i quartieri di San Rocco e Casignolo. Un intervento atteso da anni, che punta a eliminare una delle barriere architettoniche più ostinate della zona: le scale che oggi collegano il ponte ferroviario a via Monte Ortigara e alle aree limitrofe.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Passerella pedonale di via Aquileia, scatta il bando Notizie correlate Lavori al ponte, interrotto il transito pedonale sulla passerella di cantiere: i dettagliDa lunedì 20 aprile sarà interrotto il transito pedonale sulla passerella allestita nell’area di cantiere per la realizzazione del nuovo ponte sul Po... Metropolitana, inaugura una nuova passerella pedonaleÈ stata terminata la realizzazione del nuovo passaggio pedonale tra l’uscita della metropolitana Brin-Canepari e via Ariosto che aprirà al pubblico... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Nuova passerella pedonale in arrivo a Monza, sarà un progetto da 500mila euro; Passerella pedonale di via Aquileia, scatta il bando; La pavimentazione sta marcendo, chiude la passerella pedonale di Cossato; Passerella pedonale per il ponte che divide il quartiere: arriva il bando. Passerella pedonale di via Aquileia, scatta il bandoSarà pubblicato nei prossimi giorni il bando di gara per l’intervento che promette di trasformare uno dei punti più ... ilgiorno.it Monza cambia un punto critico, ma il vero impatto si vedrà dopo: la novitàA Monza nuova passerella pedonale in via Aquileia: lavori al via in estate per migliorare accessibilità e sicurezza tra San Rocco e Casignolo ... monza-news.it Leggi l'articolo - Cossato, chiusa la passerella pedonale sullo Strona - facebook.com facebook