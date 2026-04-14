Metropolitana inaugura una nuova passerella pedonale
È stata completata la nuova passerella pedonale tra l’uscita della metropolitana Brin-Canepari e via Ariosto. Il passaggio sarà aperto al pubblico nelle prossime ore, dopo il passaggio di consegne dell’opera al Municipio. Questa infrastruttura collega direttamente le due strade, offrendo un’alternativa più sicura per i pedoni che transitano in zona. La realizzazione della passerella è stata ultimata nelle ultime settimane e ora sarà accessibile ai cittadini.
È stata terminata la realizzazione del nuovo passaggio pedonale tra l’uscita della metropolitana Brin-Canepari e via Ariosto che aprirà al pubblico nelle prossime ore dopo il passaggio di consegne dell’opera al Municipio.L’intervento è stato realizzato delle nuove imprese esecutrici del consorzio.🔗 Leggi su Genovatoday.it
L'incroyable épopée des ponts de Paris
Firenze, Ponte al Pino: aperta la passerella pedonale. Da lunedì 9 nuova fase dei lavoriFIRENZE – Aperta oggi, 5 febbraio 2026, a Firenze la passerella pedonale provvisoria di Ponte al Pino.
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