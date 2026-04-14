Metropolitana inaugura una nuova passerella pedonale

È stata completata la nuova passerella pedonale tra l’uscita della metropolitana Brin-Canepari e via Ariosto. Il passaggio sarà aperto al pubblico nelle prossime ore, dopo il passaggio di consegne dell’opera al Municipio. Questa infrastruttura collega direttamente le due strade, offrendo un’alternativa più sicura per i pedoni che transitano in zona. La realizzazione della passerella è stata ultimata nelle ultime settimane e ora sarà accessibile ai cittadini.