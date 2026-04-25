PassaTempo | la Diocesi di Aversa presenta il Catekest 2026

Domenica 26 aprile 2026, si terrà presso il Seminario Vescovile di Aversa la presentazione ufficiale del Catekest 2026, un percorso di catechesi estiva e animazione oratoriale. La Diocesi di Aversa organizza questo evento rivolto a adolescenti e giovani delle parrocchie locali. L’iniziativa riguarda attività dedicate alla crescita spirituale e alla crescita comunitaria dei partecipanti.

Domenica 26 aprile 2026, presso il Seminario Vescovile di Aversa, la Diocesi di Aversa presenterà ufficialmente il Catekest 2026, il percorso di catechesi estiva e animazione oratoriale rivolto ad adolescenti e giovani delle comunità parrocchiali.Il titolo scelto per questa edizione è “PassaTempo.🔗 Leggi su Casertanews.it

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