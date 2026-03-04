Iran sotto attacco basi e consolati Usa in Medio Oriente | Pasdaran annunciano controllo totale dello stretto di Hormuz

Nella notte, l'Iran ha sparato oltre 40 missili contro obiettivi statunitensi e israeliani, secondo quanto riferito dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. La stessa notte, sono stati colpiti diversi consolati e basi statunitensi in Medio Oriente, mentre i pasdaran hanno annunciato il controllo totale dello stretto di Hormuz. La regione si trova in uno stato di tensione crescente.

In un momento storico in cui le informazioni corrono veloci e le guerre si sviluppano su più fronti contemporaneamente, comprendere con esattezza cosa accade a migliaia di chilometri di distanza dalla propria abitazione sembra piuttosto complesso. Oggi, in Medio Oriente, la situazione è caldissima. Dallo scorso 28 febbraio, quando le prime bombe lanciate da Usa e Israele sul territorio iraniano hanno iniziato ad esplodere, il caos è scoppiato in tutta l’area mediorientale. Nessuno degli Stati del Golfo è stato risparmiato dalle rappresaglie. Come promesso, l’Iran ha colpito le principali città in cui si trovano basi militari statunitensi, così come consolati e altri punti nevralgici appartenenti allo Stato di Donald Trump. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Guerra in Medio Oriente. I Pasdaran: "Abbiamo il controllo totale dello Stretto di Hormuz". Attacchi israeliani in Libano: almeno 11 mortiMercoledì 4 marzo, quinto giorno di guerra in Medio Oriente dopo l'attacco sferrato dagli Usa e da Israele sull'Iran.

