Iran sotto attacco basi e consolati Usa in Medio Oriente | Pasdaran annunciano controllo totale dello stretto di Hormuz

Nella notte, l'Iran ha sparato oltre 40 missili contro obiettivi statunitensi e israeliani, secondo quanto riferito dal Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica. La stessa notte, sono stati colpiti diversi consolati e basi statunitensi in Medio Oriente, mentre i pasdaran hanno annunciato il controllo totale dello stretto di Hormuz. La regione si trova in uno stato di tensione crescente.

In un momento storico in cui le informazioni corrono veloci e le guerre si sviluppano su più fronti contemporaneamente, comprendere con esattezza cosa accade a migliaia di chilometri di distanza dalla propria abitazione sembra piuttosto complesso. Oggi, in Medio Oriente, la situazione è caldissima. Dallo scorso 28 febbraio, quando le prime bombe lanciate da Usa e Israele sul territorio iraniano hanno iniziato ad esplodere, il caos è scoppiato in tutta l’area mediorientale. Nessuno degli Stati del Golfo è stato risparmiato dalle rappresaglie. Come promesso, l’Iran ha colpito le principali città in cui si trovano basi militari statunitensi, così come consolati e altri punti nevralgici appartenenti allo Stato di Donald Trump. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Guerra in Medio Oriente. I Pasdaran: "Abbiamo il controllo totale dello Stretto di Hormuz". Attacchi israeliani in Libano: almeno 11 mortiMercoledì 4 marzo, quinto giorno di guerra in Medio Oriente dopo l'attacco sferrato dagli Usa e da Israele sull'Iran.

Quanti sono i militari italiani in Iran e Medio Oriente, cosa fanno e quali sono le basi in allerta massimaSono circa 2500 i militari italiani dispiegati nel Medio Oriente, tra Iraq, Kuwait, Libano e Paesi del Golfo, in un contesto di forte tensione dopo l'escalation ... fanpage.it

Militari italiani in Medio Oriente, basi sotto attacco e massima allertaDei circa duemila cinquecento militari italiani dispiegati attorno all'area del conflitto mediorientale, la situazione più delicata finora riguarda i trecento che fanno parte del contingente impiegato ... tg.la7.it

Stiamo vivendo giorni drammatici soprattutto per quel che sta accadendo in medio oriente ma dalla Basilica di San Francesco si alza un grido di pace. Aldo Cazzullo con Angelo Branduardi racconteranno la storia del Santo stasera alle 21.15 su La7 per una facebook

MEDIO ORIENTE | Un attacco aereo israeliano ha colpito un edificio di quattro piani nella città di Baalbek, nel Libano orientale: almeno 4 i morti, molti sotto le macerie. Colpito anche un hotel nel sobborgo di Hazmieh a Beirut. Un attacco aereo nella zona del x.com