Parto virale e filtri assurdi | il video della sorella scuote il web

Un video che mostra una persona durante il parto, arricchito da filtri digitali, sta facendo discutere online. La creator coinvolta ha condiviso le immagini registrate dalla sorella, attirando l’attenzione di molti utenti. Il filmato, diventato virale, mostra il momento intenso dell’evento accompagnato da effetti visivi che hanno scatenato un dibattito tra chi lo trova divertente e chi lo considera fuori luogo.

?? Cosa sapere La creator @anaadreams scopre i video del parto con filtri digitali registrati dalla sorella. Le riprese distorte hanno superato i 15 milioni di visualizzazioni sui social media. Ana, la nota creator conosciuta come @anaadreams, ha trasformato il ricordo del suo parto in un fenomeno virale da oltre 15 milioni di visualizzazioni dopo che i video registrati dalla sorella hanno rivelato l'uso massiccio di filtri distorcenti durante il travaglio e il primo incontro con il neonato. L' .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parto virale e filtri assurdi: il video della sorella scuote il web Notizie correlate Elettra Lamborghini attaccata da una fan: il video virale divide il web e arrivano minacce legali (il web è diviso)Una polemica social nata da pochi secondi di video ha acceso un duro botta e risposta tra la cantante Elettra Lamborghini e una sua fan. Leggi anche: Il direttore dell’Usl dopo il video virale della sorella di Lindsey Vonn sui medici italiani: «Ha ragione, gli americani sono più brutti…»