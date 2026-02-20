Il direttore dell’Usl dopo il video virale della sorella di Lindsey Vonn sui medici italiani | Ha ragione gli americani sono più brutti…

Karin Vonn, sorella della campionessa Lindsey, ha pubblicato un video che mostra le sue critiche ai medici italiani, sostenendo che gli americani sono più competenti. Il direttore dell’Usl ha commentato positivamente il messaggio, sottolineando di condividere alcune opinioni di Karin. La regione sta investendo molto sui giovani medici, con un cambiamento evidente tra le nuove generazioni di professionisti sanitari. La polemica ha attirato l’attenzione sui rapporti tra sistema sanitario italiano e internazionale.

«Sono contento di quello che ha scritto Karin Vonn. Ha apprezzato e mi fa molto piacere. Noi puntiamo molto sui giovani, c'è un cambio generazionale importante nella nostra regione. Quelli che ha visto sono specialisti e specializzandi giovani. E sì, sono dei bei ragazzi». Così il direttore generale dell'Usl 2, Francesco Benazzi, commenta il video viralissimo sul fascino dei medici italiani pubblicato da Karin Kildow, sorella della campionessa di sci Lindsey Vonn. L'atleta è ricoverata all'ospedale Ca 'Foncello di Treviso dopo la brutta caduta nella discesa libera delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.