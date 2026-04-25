Parma Pride 2026 il 16 maggio torna in città | Sarà una giornata politica

Il Parma Pride 2026 si terrà il 16 maggio nella città, annunciando il suo ritorno con un messaggio diretto. L’evento si presenta come una giornata che mira a unire aspetti festivi e politici, sottolineando il suo carattere impegnato e rappresentativo. La manifestazione coinvolgerà partecipanti e organizzatori, che intendono mettere in evidenza questioni legate ai diritti e alla libertà. La data e il messaggio sono stati comunicati ufficialmente dagli organizzatori.

Il Parma Pride 2026 è pronto a tornare e lo fa con un messaggio chiaro: non sarà soltanto una festa, ma una giornata fortemente politica. L’appuntamento è fissato per sabato 16 maggio 2026, quando le strade della città torneranno a riempirsi di colori, musica e soprattutto rivendicazioni.Il.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Padova Pride, l'annuncio: «Il 30 maggio il corteo per i diritti attraverserà le vie della città» Il Pride Fvg torna a Udine dopo quasi 10 anni e sarà in settembreIl Fvg Pride torna a Udine dopo quasi 10 anni: sarà infatti nel capoluogo friulano il corteo per i diritti della comunità Lgbtqiapk+, con... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Eolie Pride 2026, sabato 6 giugno: il corteo finale al termine della Pride Week; Dopo dieci anni torna in Fvg il Pride, si terrà a settembre a Udine; Approvate le linee per garantire il principio di non discriminazione nei servizi e nelle attività del Comune; L’Italia approva il Ddl Sicurezza: i Pride sono a rischio?. Parma Pride 2026, sabato 16 maggio: Non aspettare il permessoIl Parma Pride 2026 torna il 16 maggio con il claim #nutriamolamore: una manifestazione politica che unisce diritti, famiglie e autodeterminazione in un contesto sempre più complesso. Tutte le informa ... gay.it Dopo dieci anni torna in Fvg il Pride, si terrà a settembre a Udine(ANSA) - TRIESTE, 20 APR - A quasi dieci anni dalla prima edizione, torna il Fvg Pride. Lo ha annunciato il FVG Pride Odv oggi in conferenza stampa precisando che la manifestazione regionale si svolge ... gazzettadiparma.it Parma Pride sabato 16 maggio. Gabriele Armentaro: il corteo cresce e lancia un messaggio politico alla comunità — una comunità è tale solo se non lascia indietro nessuno. x.com Giulia Zagni, referente Emilia Romagna per Famiglie Arcobaleno, si racconta a “un gin tonic con il PRide”. L’intervista è su YouTube — link : https://youtu.be/egJPNpju4-Ais=xicmVSVO9oq9V6gA #parmapride #famigliearcobaleno #pride2026 #lgbtqia #union - facebook.com facebook