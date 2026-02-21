Padova Pride l' annuncio | Il 30 maggio il corteo per i diritti attraverserà le vie della città
Padova Pride ha annunciato che il corteo si terrà il 30 maggio, attraversando il centro della città. La manifestazione si svolge ogni anno per promuovere i diritti e la visibilità delle persone LGBTQIA+. Quest’anno, il percorso partirà da piazza delle Erbe e si concluderà in piazza della Frutta, coinvolgendo centinaia di partecipanti. La giornata mira a rafforzare il senso di comunità e a sostenere le libertà individuali di tutte le minoranze di genere.
L’appuntamento è per sabato 30 maggio. «Il corteo prenderà il via da piazza De Gasperi e attraverserà il centro cittadino, trasformando Padova in uno spazio di rivendicazione contro ogni forma di esclusione e repressione, con al centro le istanze e le vite delle persone LGBTQIA+», spiegano gli organizzatori. Sono attese circa 25.000 persone, in continuità con la partecipazione registrata nelle ultime edizioni: una mobilitazione ampia e trasversale che coinvolge associazioni, movimenti, realtà sociali, popolazione studentesca e cittadinanza, unite dalla difesa dei diritti e dalla volontà di contrastare la normalizzazione dell’odio e delle politiche repressive.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
