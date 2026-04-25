Sabato 26 aprile si gioca al Tardini la partita tra Parma e Pisa, valida per la 34ª giornata di campionato. La sfida mette di fronte le due squadre alla ricerca di punti salvezza, con il Parma che può contare sul ritorno di Pellegrino in attacco. Il Pisa schiera Hiljemark a centrocampo, in un match che potrebbe avere ripercussioni sulla posizione in classifica di entrambe le squadre.

? Cosa sapere Parma e Pisa si sfidano al Tardini sabato 26 aprile per la 34^ giornata.. Il ritorno di Pellegrino guida l'attacco parmense contro il Pisa di Hiljemark.. Il Tardini ospita sabato 26 aprile alle ore 15 il duello tra Parma e Pisa per la 34^ giornata di Serie A, un incontro cruciale per le ambizioni salvezza dei crociati e per l’inerzia del Pisa dopo quattro sconfitte consecutive. Cuesta punta sulla continuità tattica per blindare la permanenza nella massima serie. Il tecnico parmense dovrebbe schierare lo stesso modulo 3-5-2 che ha garantito il successo contro l’Udinese nell’ultima uscita di campionato. La difesa vedrà in campo Suzuki a protezione della porta, con il trio Circati, Troilo e Ndiaye impegnato a contenere gli avversari; Ndiaye manterrebbe dunque il ruolo di braccetto sinistro nel reparto arretrato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Parma-Pisa, sfida salvezza al Tardini: il ritorno di Pellegrino

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