Parma-Hellas Verona 2-1 Pellegrino allo scadere decide la sfida del Tardini

Il Parma ha vinto 2-1 contro l'Hellas Verona grazie a un gol di Pellegrino all'ultimo minuto. La partita si è giocata al Tardini e ha visto i padroni di casa segnare il gol decisivo proprio negli ultimi secondi, facendo esplodere di gioia i tifosi presenti.

Parma, 15 febbraio 2026 - Il Parma ha conquistato la vittoria all'ultimo respiro contro l' Hellas Verona, nel corso della 25^ giornata di Serie A. I ducali si sono imposti per 2-1 in extremis, grazie alla marcatura di Mateo Pellegrino realizzata al 93'. Gli scaligeri avevano retto stoicamente fino a quel momento, nonostante l'espulsione prematura di GIft Orban che li ha lasciati in dieci uomini fin dal minuto 11 del primo tempo. Prima ancora, al 4', i padroni di casa avevano sbloccato il risultato con il gol del vantaggio di Adrian Bernabé, vanificato dal pareggio su rigore di Abdou Harroui al 43'.