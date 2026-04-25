Parma-Pisa le pagelle | Elphege decisivo 7 Cuadrado non ha il passo | 5
Nella partita tra Parma e Pisa, Elphege riceve un 7 per il suo contributo decisivo, mentre Cuadrado ottiene un 5 a causa di alcune difficoltà nel ritmo. Delprato e Nicolussi Caviglia si distinguono con valutazioni positive, mentre Suzuki si trova in difficoltà, risultando incerto. Tra i toscani, la prestazione di Moreo viene giudicata buona. La partita si è conclusa con queste valutazioni, evidenziando le prestazioni individuali dei giocatori.
Bene anche Delprato e Nicolussi Caviglia, Suzuki incerto. Tra i toscani buona prestazione per Moreo e Stojilkovic.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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