Parma-Pisa le pagelle | Elphege decisivo 7 Cuadrado non ha il passo | 5

Nella partita tra Parma e Pisa, Elphege riceve un 7 per il suo contributo decisivo, mentre Cuadrado ottiene un 5 a causa di alcune difficoltà nel ritmo. Delprato e Nicolussi Caviglia si distinguono con valutazioni positive, mentre Suzuki si trova in difficoltà, risultando incerto. Tra i toscani, la prestazione di Moreo viene giudicata buona. La partita si è conclusa con queste valutazioni, evidenziando le prestazioni individuali dei giocatori.