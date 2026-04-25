Il Parma batte il Pisa e conquista la salvezza Elphege ancora decisivo

Il Parma ha ottenuto la salvezza battendo il Pisa per 1-0 nella partita della 34ª giornata di Serie A. La gara si è disputata allo stadio Tardini, con i padroni di casa che sono riusciti a mantenere la porta inviolata e a conquistare i tre punti fondamentali. L’unico gol della partita è stato segnato da Nesta Elphege, che si è confermato ancora decisivo per la squadra. Con questa vittoria, il Parma si è assicurato la permanenza nella massima serie.

AGI - Il Parma è aritmeticamente salvo. I ragazzi di Carlos Cuesta battono 1-0 il Pisa al Tardini nel match valido per la 34ª giornata di Serie A 20252026 e si assicurano la permanenza nella massima categoria: decisivo ancora una volta Nesta Elphege. Per i nerazzurri il ritorno in B, invece, è solo questione di tempo, ma le speranze ormai sono azzerate. Il Parma è salvo aritmeticamente . Eppure la formazione ospite era partita bene: dopo appena 6 minuti, clamorosa palla gol con Vural che, dopo una serie di rimpalli in area, tenta la deviazione vincente: solo un grande intervento di Suzuki riesce a sventare la minaccia. La risposta del Parma non si fa attendere, tanto che due minuti più tardi Keita si rende protagonista di una bella iniziativa personale, ma la sua conclusione viene respinta da Semper.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Parma batte il Pisa e conquista la salvezza. Elphege (ancora) decisivo Notizie correlate Pagelle Parma Pisa: Elphege l’uomo della salvezza, ancora decisivo VOTIMercato Inter, rebus Diouf: la posizione del giocatore e della società sul suo futuro. Parma-Pisa 1-0: ancora Elphege firma la salvezza degli emilianiParma, 25 aprile 2026 – Come a Udine: entra, spacca la partita, la vince e fa sorridere Carlos Cuesta. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Serie A, la Lazio sbanca il Maradona contro il Napoli, solo 1 a 1 tra Roma e Atalanta mentre il Parma batte l'Udinese; Batte il Parma e torna in testa alla classifica: l'Inter degli imbattibili torna subito a correre!; Serie A, Elphege dà al Parma la vittoria che vale la salvezza; Primavera 1. Il Parma torna a perdere, l'Atalanta batte di misura i gialloblu. Calcio, il Parma batte il Pisa e conquista la salvezzaUna rete di Nesta Elphege sigilla l'1-0 che significa la salvezza matematica del Parma, mentre la retrocessione del Pisa è a una passo. Al Tardini di fronte i due allenatori più giovani della Serie A. rainews.it Il Parma batte il Pisa 1-0: la salvezza adesso è anche matematica. E i crociati hanno un nuovo protagonista: Elphege - Risultati e classificaIl Parma conquista la salvezza anche sotto il profilo matematico battendo 1-0 il Pisa. Dopo una partita fiacca, i crociati la risolvono nel finale con il nuovo eroe, Nesta Elphege che trova il gol all ... gazzettadiparma.it SERIE A |Parma batte Pisa 1-0, gol di Elphege #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/04/25/serie-a-in-campo-parma-pisa-0-0-diretta-_e679c600-1eda-4fc1-abcb-de05ab091b35.html - facebook.com facebook SERIE A |Parma batte Pisa 1-0, gol di Elphege #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com