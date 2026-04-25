Parma-Pisa 1-0 gli emiliani matematicamente salvi

Da lapresse.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match della 34ª giornata di Serie A, il Parma ha battuto il Pisa per 1-0. Con questa vittoria, gli emiliani hanno raggiunto i 42 punti e si sono assicurati la salvezza con quattro turni di anticipo. La partita si è conclusa con il gol decisivo nel secondo tempo, permettendo alla squadra di mantenere la posizione in classifica e di evitare i rischi di retrocessione.

Il Parma batte 1-0 il Pisa nel match valido per la 34esima giornata di Serie A e festeggia aritmeticamente la salvezza con quattro giornate d’anticipo, salendo a quota 42 punti. Decisiva la rete di Elphege al 37' della ripresa. I toscani, ultimi in coabitazione con il Verona a 18 punti, sono invece sempre più vicini alla retrocessione. 25 aprile, Forza Nuova riunita a Predappio. Fiore: "L'antifascismo è finito" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

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