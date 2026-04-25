Parma-Pisa 1-0 gli emiliani matematicamente salvi

Nel match della 34ª giornata di Serie A, il Parma ha battuto il Pisa per 1-0. Con questa vittoria, gli emiliani hanno raggiunto i 42 punti e si sono assicurati la salvezza con quattro turni di anticipo. La partita si è conclusa con il gol decisivo nel secondo tempo, permettendo alla squadra di mantenere la posizione in classifica e di evitare i rischi di retrocessione.

Il Parma batte 1-0 il Pisa nel match valido per la 34esima giornata di Serie A e festeggia aritmeticamente la salvezza con quattro giornate d’anticipo, salendo a quota 42 punti. Decisiva la rete di Elphege al 37' della ripresa. I toscani, ultimi in coabitazione con il Verona a 18 punti, sono invece sempre più vicini alla retrocessione. 25 aprile, Forza Nuova riunita a Predappio. Fiore: "L'antifascismo è finito" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Parma-Pisa 1-0, gli emiliani matematicamente salvi Notizie correlate Fiorentina-Parma 0-0, punto prezioso per gli emilianiFinisce senza reti la sfida salvezza tra Fiorentina e Parma, gara valida per la 28esima giornata di Serie A. Forlì, occhio alle ruggini col Carpi. Emiliani salvi, ma da temereLa salvezza del Carpi ridisegna la geografia della zuffa playout, ora circoscritta a cinque squadre, e regala (apparentemente) un assist al Forlì in... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Parma-Pisa: probabili formazioni e statistiche; Parma-Pisa apre il programma del sabato; I precedenti di Parma-Pisa; Parma-Pisa e Verona-Lecce: dove vedere le partite in diretta tv e in streaming, probabili formazioni. Elphege ci ha preso gusto: segna ancora e il Parma vince 1-0. Pisa ancora sconfittoIl Pisa perde anche al Tardini e adesso è davvero a un passo dalla Serie B. Il Parma invece, grazie all'1-0 maturato questo pomeriggio, è. tuttomercatoweb.com DIRETTA | Parma Pisa (risultato 0-0) video streaming tv: il Parma ci prova (Serie A, 25 aprile 2026)Diretta Parma Pisa, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Tardini per il trentaquattresimo turno della Serie A, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net SERIE A |Parma batte Pisa 1-0, gol di Elphege #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2026/04/25/serie-a-in-campo-parma-pisa-0-0-diretta-_e679c600-1eda-4fc1-abcb-de05ab091b35.html - facebook.com facebook Serie A, in campo alle 15 Parma-Pisa. DIRETTA E FOTO #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com