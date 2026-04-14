Forlì occhio alle ruggini col Carpi Emiliani salvi ma da temere

A Forlì si osservano con attenzione gli sviluppi della lotta per la salvezza nel campionato di calcio, con il Carpi che sembra aver evitato la retrocessione diretta. La situazione attuale riduce le squadre coinvolte nelle partite di playout a cinque, mentre il match di sabato sera tra Forlì e un avversario diretto si presenta come un momento decisivo per la classifica.

La salvezza del Carpi ridisegna la geografia della zuffa playout, ora circoscritta a cinque squadre, e regala (apparentemente) un assist al Forlì in vista del cruciale faccia a faccia di sabato (ore 20.30) al ‘Cabassi’. A dispetto del pesante, ma bugiardo, 3-0 incassato a Pesaro, gli emiliani hanno potuto festeggiare la permanenza in categoria con due turni d’anticipo, grazie al ko a domicilio del fanalino di coda Pontedera, piegato 0-1 dal Ravenna e matematicamente retrocesso in serie D. Con i loro 37 punti, infatti, Zagnoni e compagni anche laddove arrivassero quartultimi non giocherebbero il playout per la forbice dai toscani (superiore in ogni caso a 8 punti), nè potrebbero mai terminare penultimi o terzultimi essendo in vantaggio negli scontri diretti con le altre pericolanti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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