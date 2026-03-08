Fiorentina-Parma 0-0 punto prezioso per gli emiliani

Nella 28esima giornata di Serie A, Fiorentina e Parma si sono affrontate in una partita senza reti. La sfida, decisiva per la zona salvezza, si è conclusa con un pareggio che permette a entrambe le squadre di ottenere un punto. La partita si è svolta senza reti segnate da entrambe le parti.

Finisce senza reti la sfida salvezza tra Fiorentina e Parma, gara valida per la 28esima giornata di Serie A. Un punto che serve maggiormente agli emiliani, che ottengono il quinto risultato utile e salgono a quota 34, a +10 sulla zona retrocessione. I viola – che hanno cercato con maggiore insistenza la vittoria – invece salgono a 25, muovendo comunque la classifica, portandosi a +1 sulla Cremonese terz'ultima, oggi sconfitta a Lecce.