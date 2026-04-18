Nel pomeriggio si è disputata la partita tra Udinese e Parma, conclusa con la vittoria dei ducali per 1-0. La rete decisiva è arrivata nella ripresa e porta la firma dell’attaccante ospite, segnando il suo primo gol nel torneo. La partita ha visto un sostanziale equilibrio nel primo tempo, prima che l’attaccante ospite trovasse la rete che ha deciso l’incontro.

di Luca Fioretti Udinese Parma 0-1, gli ospiti conquistano una vittoria fondamentale per la salvezza grazie alla prima rete nel torneo da parte del loro attaccante. La sfida di campionato tra Udinese e Parma si è conclusa con il punteggio di 0-1. Le due formazioni sono scese in campo per affrontarsi intensamente, cercando punti estremamente importanti in classifica. Nel primo tempo, la compagine guidata da Kosta Runjaic ha provato a prendere in mano le redini. I padroni di casa hanno creato qualche occasione interessante per sbloccare il parziale, senza però concretizzare. I gialloblù hanno preferito difendersi con massima attenzione, affidandosi alle ripartenze.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Udinese Parma 0-1: colpo esterno dei ducali, decide Elphege nella ripresa. Cosa è successo nel pomeriggio

Parma-Udinese 0-2: gol e highlights | Serie A

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