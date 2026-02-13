Pisa-Milan out Semper e Scuffet | chi difenderà i pali dei nerazzurri?

Adrian Semper e Scuffet non saranno disponibili per la partita Pisa-Milan, a causa di infortuni. Semper, portiere titolare del Pisa, si è infortunato durante gli allenamenti e non potrà scendere in campo. Al suo posto, potrebbe scendere in porta il giovane portiere della formazione toscana, che ha già esordito in questa stagione. La squadra si prepara a schierare un nuovo elemento tra i pali per affrontare il forte attacco del Milan.

Questa sera, nel match contro il Milan, il Pisa del nuovo Oscar Hiljemark dovrà fare a meno del titolatissimo Adrian Semper e della sua prima alternativa Simone Scuffet: il primo dei due è alle prese con un problema al ginocchio, mentre il secondo ha rimediato un infortunio muscolare che lo terrà distante da terreno di gioco per un po'. Ma chi giocherà contro i rossoneri di Massimiliano Allegri? LEGGI ANCHE: Milan, ricordi l’andata con il Pisa? Gli errori da evitare e una differenza cruciale Secondo quanto riferito da calciopisa.it, contro i rossoneri dovrebbe giocare Nicolas Andrade, portiere classe '88 che, nell' ultima stagione e mezzo, ha giocato solamente due partite. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Pisa, 13 febbraio – Scuffet e Semper sono out a causa di infortuni, così il tecnico Luca D'Angelo decide di affidarsi a Nicolas, portiere brasiliano del 1988, per la partita contro il Milan di Stefano Pioli.

