Pagelle Udinese-Parma 0-1 i voti della sfida | Elphege entra e la decide | male Kabasele

Il Parma ha vinto 1-0 in trasferta contro l'Udinese, con un gol decisivo di Elphege che è entrato nel secondo tempo. La squadra ospite ha conquistato i tre punti, mentre i padroni di casa hanno concluso la partita con alcune insufficienze, in particolare da parte di Kabasele. La vittoria permette al Parma di consolidare la propria posizione in classifica e chiude le speranze dell'Udinese di qualificarsi per le competizioni europee.

Il Parma batte l’Udinese in trasferta e certifica, di fatto, la propria salvezza con i bianconeri che dicono definitivamente addio alle speranze di raggiungere la zona europea della classifica. I voti di Udinese-Parma (Ansa Foto) – calciomercato.it Dopo un primo tempo equilibrato è il Parma a trovare il gol del vantaggio con il neo entrato Elphege che va a battere Okoye, non incolpevole nell’occasione della rete. Un successo fondamentale per gli emiliani che si portano a quota 39 punti in classifica andando a raggiungere la salvezza. Un ko che fa fare un netto passo indietro ai bianconeri che, la scorsa settimana avevano fatto il colpo grosso in casa del Milan.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Pagelle Udinese-Parma 0-1, i voti della sfida: Elphege entra e la decide: male Kabasele Notizie correlate Leggi anche: Pagelle Bologna Parma: Ordonez entra e decide, ingenuo Pobega! L’esordio di Joao Mario…VOTI Pagelle Bologna-Udinese, i voti della partita: decide Bernardeschi su rigoreSecondo gol in campionato per Federico Bernardeschi e seconda rete messa a segno contro l’Udinese per il centrocampista offensivo del Bologna che ha... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Milan-Udinese 0-3, pagelle e tabellino: Zaniolo illumina, Atta da applausi, fischi per Leao, Pulisic e Fullkrug inconcludenti, De Winter sbaglia tutto; Le pagelle di Milan-Udinese: Leao non pervenuto, Zaniolo sfavillante; Le pagelle di Milan-Udinese 0-3: Leao (4,5) inconcludente, De Winter (4,5) in tilt. Il Napoli può allungare su Allegri; Napoli sorpreso e bloccato 1-1 a Parma! Addio rimonta scudetto?. Udinese 0-1 Parma | Le pagelle della redazione: fallito il salto di qualitàNon perdiamo un secondo ed ecco tutto i voti assegnati alla fine dei novanta minuti del match tra l’Udinese ed il Parma. Tutti i dettagli ... mondoudinese.it DIRETTA | Udinese Parma (risultato 0-0) video streaming tv: Zaniolo-Strefezza! (Serie A, oggi 18 aprile 2026)Serie A, Diretta Udinese Parma, streaming video tv: dopo il pareggio col Napoli, gli emiliani sfideranno i bianconeri (18 aprile 2026) ... ilsussidiario.net NEXT MATCH! Sabato 18 Aprile Udinese Parma Bluenergy Stadium Udine, ore 15.00 #AssociazioneUdineseClub #TuttoUdinese - facebook.com facebook