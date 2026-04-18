Udinese-Parma 0-1 | Elphege lancia i gialloblù e blinda la salvezza

Nella 33esima giornata di Serie A, il Parma ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro l'Udinese. La partita si è conclusa con il gol decisivo di Elphege, che ha permesso ai gialloblù di conquistare i tre punti e di rafforzare la propria posizione in classifica. La sfida si è svolta sabato 18 aprile, sul campo dell'Udinese.