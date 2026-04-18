Udinese-Parma 0-1 | Elphege lancia i gialloblù e blinda la salvezza
Nella 33esima giornata di Serie A, il Parma ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro l'Udinese. La partita si è conclusa con il gol decisivo di Elphege, che ha permesso ai gialloblù di conquistare i tre punti e di rafforzare la propria posizione in classifica. La sfida si è svolta sabato 18 aprile, sul campo dell'Udinese.
(Adnkronos) – Il Parma passa di misura sul campo dell'Udinese nella 33esima giornata di Serie A oggi, sabato 18 aprile: 0-1 il risultato finale. Tre punti preziosi in chiave salvezza per gli emiliani, ora al 13esimo posto a 39 punti. Friulani fermi all'11esimo con 43 punti. Dopo un primo tempo senza reti, la partita si. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Udinese-Pisa 2-2: gol e highlights | Serie A
Notizie correlate
Leggi anche: Il Parma vola verso la salvezza: Elphege stende l’Udinese al BluEnergy
Pagelle Udinese Parma: Nesta Elphege bomber a sorpresa, Cuesta vede la salvezza. Zaniolo non brilla – I VOTICalciomercato Lazio, clamoroso retroscena per i biancocelesti! Lotito aveva in pugno Olise: tutti i dettagli Tonali svela: «Dopo la mia squalifica ho...
Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Udinese - Parma (0-1) Serie A 2025; Udinese-Parma: probabili formazioni e statistiche; La preview di Udinese-Parma; Udinese-Parma: convocati e probabili formazioni.
Udinese-Parma 0-1: Elphege entra e segna, emiliani insieme al ToroDopo sei partite senza i 3 punti il Parma piazza un colpo fondamentale per la sua salvezza vincendo 1-0 in casa dell'Udinese al termine di una partita noiosissima. Decisivo il malessere ... torinogranata.it
Udinese-Parma 0-1: gol di ElphegeLa squadra di Cuesta torna a vincere dopo quasi due mesi, battendo 1-0 l'Udinese in trasferta. La gara si sblocca a inizio ripresa: entra Elphege e al 51', dopo una giocata in mezzo a due avversari, b ... sport.sky.it
Il Parma passa contro l'Udinese col gol di Elphege: al Bluenergy è 1-0 per i ducali - facebook.com facebook
Colpo esterno del Parma: due mesi dopo è di nuovo vittoria. Udinese ko x.com