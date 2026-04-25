Parma miracolo in sala operatoria | un solo taglio per cuore e polmone

A Parma, i chirurghi dell'Ospedale Maggiore hanno eseguito un intervento su una donna di 65 anni utilizzando un solo taglio. L'operazione ha interessato sia il cuore che il polmone. La procedura è stata condotta in sala operatoria senza ulteriori incisioni. La paziente è sotto osservazione e le sue condizioni sono stabili. L'intervento rappresenta un esempio di tecnica chirurgica minimamente invasiva.

? Cosa sapere Chirurghi dell'Ospedale Maggiore di Parma operano una donna di 65 anni con un unico taglio.. La tecnica mini-invasiva risolve contemporaneamente un tumore polmonare e un problema alla valvola aortica.. A Parma, i chirurghi dell’Ospedale Maggiore hanno salvato una donna di 65 anni risolvendo con un unico intervento mini-invasivo sia un tumore polmonare di 5 centimetri che una grave valvola aortica ristretta. La paziente, residente nel territorio emiliano, si era rivolta alla struttura per una massa polmonare. Tuttavia, gli accertamenti preliminari hanno rivelato una complicazione nascosta: un restringimento della valvola aortica che rendeva pericoloso affrontare la chirurgia oncologica in modo isolato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Parma, miracolo in sala operatoria: un solo taglio per cuore e polmone Notizie correlate Terni, miracolo in sala operatoria: due pollici salvati al microscopioDue operazioni di microchirurgia ricostruttiva hanno protagonista la struttura complessa di Chirurgia della mano dell’azienda ospedaliera Santa Maria... Domenico Caliendo, spuntano video e foto del bimbo in sala operatoria senza il cuore«Che cosa è successo dopo il clampaggio?», chiedono i pm di Napoli ad una infermiera che era nel team della sala operatoria che il 23 dicembre...