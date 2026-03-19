Sono stati diffusi video e foto che mostrano un bambino in sala operatoria senza il cuore. I pm di Napoli hanno interrogato un'infermiera del team presente il 23 dicembre, giorno in cui si sarebbe dovuto salvare il bambino. La scena ripresa rappresenta un momento critico dell'intervento, con i dettagli sull'assenza dell'organo visibili nelle immagini e nei video emersi.

«Che cosa è successo dopo il clampaggio?», chiedono i pm di Napoli ad una infermiera che era nel team della sala operatoria che il 23 dicembre avrebbe dovuto salvare la vita al piccolo Domenico Caliendo. Un interrogatorio, il suo, che assume adesso un’importanza decisiva per gli eventuali sviluppi dell’inchiesta che vede indagati sette tra medici e parasanitari dell’ospedale Monaldi. E che, suo malgrado, vede in primo piano il dottor Guido Oppido, un medico che negli anni ha conquistato la fiducia di migliaia di piccoli pazienti, ma soprattutto quella dei loro genitori che adesso si schierano dalla sua parte. La morte di Domenico Caliendo, i legali di Oppido: «Accuse basate su ricordi» Ma di mezzo c’è un’indagine giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Domenico Caliendo, spuntano video e foto del bimbo in sala operatoria senza il cuore

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