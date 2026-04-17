Terni miracolo in sala operatoria | due pollici salvati al microscopio

Nella struttura di Chirurgia della mano di un ospedale di Terni, sono state recentemente eseguite due operazioni di microchirurgia ricostruttiva. Le procedure sono state condotte con l’uso del microscopio e hanno coinvolto il salvataggio di due pollici. Le operazioni sono state portate a termine nei giorni scorsi e hanno visto protagonista il reparto ospedaliero.

Due operazioni di microchirurgia ricostruttiva hanno protagonista la struttura complessa di Chirurgia della mano dell’azienda ospedaliera Santa Maria di Terni nei giorni scorsi. Il personale medico ha affrontato con urgenza due casi distinti di amputazione completa del pollice sinistro, coinvolgendo un uomo di 75 anni residente in Umbria, ferito da forbici meccaniche in ambito domestico, e un giovane di 20 anni proveniente dall’Emilia, vittima di uno schiacciamento sul posto di lavoro. Precisione microscopica tra soccorso aereo e sala operatoria. La gestione delle emergenze ha richiesto una risposta coordinata e immediata per garantire il successo dei reimpianti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terni, miracolo in sala operatoria: due pollici salvati al microscopio Notizie correlate Leggi anche: Al Sant’Orsola, la realtà aumentata entra in sala operatoria "Scene splatter in sala operatoria al Monaldi". Rivelazioni choc dell'avvocatoAGI - Dalle testimonianze acquisite della procura di Napoli, "sono emersi dettagli scioccanti, dettagli 'splatter'.