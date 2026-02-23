Cagliari allarme rosso al Tardini | Pisacane senza registi sfida il match point del Parma ma torna Folorunsho

Il Cagliari ha perso un regista chiave a causa di un infortunio, complicando la fase di costruzione del gioco. La squadra di Fabio Pisacane si prepara alla sfida contro il Parma, affrontando notevoli difficoltà nell’organizzare le azioni offensive senza il suo principale regista. La presenza di Folorunsho, rientrato in gruppo, rappresenta una speranza per migliorare la qualità del centrocampo. La partita si avvicina e la formazione sarda tenta di trovare nuove soluzioni.

La classifica concede un timido respiro, ma l’infermeria toglie il fiato. Il Cagliari di Fabio Pisacane si proietta verso la delicata trasferta del “Tardini” navigando in un paradosso tecnico che rischia di compromettere la stabilità della manovra: in soli due mesi, il sodalizio sardo è passato dall’abbondanza alla carestia totale nel ruolo di playmaker. Con la cessione di Prati a gennaio e i contemporanei stop fisici di Gaetano e Mazzitelli, la compagine rossoblù si presenta al cospetto di un Parma lanciatissimo senza un vero regista di ruolo. Un’impasse tattica che obbligherà il tecnico a ridisegnare l’assetto mediano proprio nel momento in cui la lotta salvezza entra nella sua fase più incandescente. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

