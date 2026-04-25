Domenica 26 aprile 2026 alle ore 17:15 si terrà la partita tra Paris FC e Lille. Dopo la vittoria di Metz, il Paris FC si è assicurato la salvezza con quattro turni di anticipo, grazie ai risultati ottenuti durante il campionato. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono stati comunicati, mentre sono stati resi noti anche i convocati delle due squadre. La sfida si presenta come un’occasione per entrambe le formazioni di fare risultato.

La vittoria di Metz ha sancito la matematica salvezza del Paris FC di Koumbouarè con ben 4 turni di anticipo, e adesso i parisiens possono vivere alla giornata a partire dalla sfida odierna contro il Lille di Genesio. Una vittoria arrivata nel finale quella del Saint Symphorien, contro un avversario volenteroso ma con evidenti limiti tecnici, e che rappresenta l’ottavo risultato utile consecutivo. Il tecnico. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Paris FC-Lille (domenica 26 aprile 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati

Notizie correlate

Paris FC-Lille (domenica 26 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiLa vittoria di Metz ha sancito la matematica salvezza del Paris FC di Koumbouarè con ben 4 turni di anticipo, e adesso i parisiens possono vivere...

Lorient-Paris FC (domenica 05 aprile 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocatiLa sconfitta di Tolosa fa dire addio ai sogni di gloria del Lorient, che quest’oggi affronta in casa il Paris FC di Koumbouaré.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: 'Faccio giocare più italiani io che Milan e Juve, per questo gli Azzurri non vanno al mondiale'; PARIS FC - LILLE : Ligue 1, 31ª giornata; Paris FC - classifica, stato di forma e prossimo avversario; Paris FC - Lille OSC | pronostico & migliori quote | 26.04.2026.

Pronostico Paris FC-Lille: la Champions è troppo importanteParis FC-Lille è una partita della trentunesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Paris FC - Lille Cronaca, formazioni e statisticheAccedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e ... tuttosport.com

Ulisse Caputo (Neapolitan active in Paris 1872–1948) - La signora con il ventaglio o Parigi, 1910 x.com