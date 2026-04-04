Lorient-Paris FC domenica 05 aprile 2026 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Domenica 5 aprile 2026 alle ore 17:15 si gioca la partita tra Lorient e Paris FC. Il match si disputa in casa del Lorient, che arriva dalla sconfitta contro Tolosa, motivo per cui i sogni di qualificazione si sono ridotti. Sono state rese note le formazioni ufficiali e i convocati delle due squadre, e sono stati anche pubblicati i pronostici e le quote relative all’incontro.

La sconfitta di Tolosa fa dire addio ai sogni di gloria del Lorient, che quest’oggi affronta in casa il Paris FC di Koumbouaré. I merlus tornano sul terreno amico dove hanno fermato di fatto tutte le grandi tranne il Lille, costruendo il loro campionato sopra le righe. Per la squadra di Pantaloni salvezza raggiunta con largo anticipo in un torneo in crescendo. I parisiens invece. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Lorient-Paris FC (domenica 05 aprile 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati Lorient-Paris FC (domenica 05 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiLa sconfitta di Tolosa fa dire addio ai sogni di gloria del Lorient, che quest’oggi affronta in casa il Paris FC di Koumbouaré. Nantes-Paris FC (domenica 18 gennaio 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocatiDiciottesimo turno di Ligue1 ed in programma c’è quella che è in tutto e per tutto una sfida salvezza tra il Nantes e il Paris FC. Temi più discussi: Lorient-Paris FC diretta tv: dove guardare la partita in streaming live gratis; Ligue 1, 28esimo turno: tutte le partite della domenica di Pasqua; Lorient v Paris FC: top-half push meets unbeaten run in Ligue 1; Lorient vs Paris Pronostico: Analisi e Anteprima della Partita | Ligue 1 05-04-2026. Pronostico Lorient-Paris FC: sesto di fila e tutti contentiLorient-Paris FC è una partita della ventottesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Pronostico Lorient vs Paris FC – 5 Aprile 2026La sfida di Ligue 1 tra Lorient e Paris FC promette intensità allo Stadio du Moustoir. In programma il 5 Aprile 2026 alle 17:15, rappresenta un passaggio ... news-sports.it