Ordona senza postamat per la terza volta | il caso arriva a Roma scatta interrogazione parlamentare

Per la terza volta, il Postamat di Ordona è stato preso di mira da un assalto e la notizia arriva fino a Roma, dove una senatrice ha presentato un’interrogazione parlamentare. La richiesta di attenzione istituzionale è stata inoltrata dalla sindaca del comune, che ha segnalato l’episodio alle autorità. La situazione riguarda specificamente il centro di distribuzione automatica di denaro nel paese.

L'ultimo, in ordine di tempo, è avvenuto nella notte del 27 febbraio (qui i dettagli). "Un atto criminale e vigliacco che ha causato danni gravissimi alla struttura, con gli enormi disagi che si possono immaginare per la nostra comunità, soprattutto per i soggetti più fragili. E' un fatto gravissimo che provoca rammarico e indignazione. Non è più tollerabile che delinquenti senza scrupoli trasformino il nostro territorio in un campo di battaglia", lo sfogo della sindaca La Torre.