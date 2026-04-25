Parco Giuliani Il mercatino per Casa Thevenin
Appuntamento oggi con "Il Parco delle Occasioni”: torna al parco “Giuliano Giuliani” il mercatino dell’usato per Casa Thevenin. La seconda edizione dell’evento è in programma oggi sabato 25 aprile. In arrivo curiosità, articoli retrò, oggettistica della più varia, abbigliamento vintage. Per tutta la giornata viene riproposto al parco “Giuliano Giuliani” per la sua seconda edizione, “Il Parco delle Occasioni”, il mercatino dell’usato che combina il piacere dei tantissimi che amano curiosare ed aggirarsi tra i banchini, alla solidarietà a favore di Casa Thevenin al fine di sostenerne le attività. Per tutti quelli che sceglieranno di fare una passeggiata nell’area verde di via Acuto alla ricerca di buoni affari e oggetti dimenticati ai quali dare nuova vita, il mercatino resterà aperto oggi dalle ore 10 alle ore 19.🔗 Leggi su Lanazione.it
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