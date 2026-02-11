Il mercatino delle pulci al parco acquatico
Nel parcheggio del parco acquatico Acquatica Park a Milano, si tiene il primo Mercatino delle pulci. Appuntamento dedicato a chi cerca oggetti strani e storie da ascoltare, con bancarelle piene di cose usate e vintage. La zona di Baggio si anima di giorno, attirando appassionati e famiglie in cerca di una passeggiata diversa.
Nel parcheggio del parco acquatico Acquatica park a Milano, in zona Baggio, è nato il Mercatino delle pulci, un nuovo appuntamento per chi ama curiosare, scoprire e passeggiare tra oggetti unici e storie da raccontare. Il mercatino parte domenica 15 febbraio e sarà un appuntamento fisso tutte le.
