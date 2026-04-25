Parcheggio Settebello | Pensiamo all’acquisto

Un rappresentante di Sistemi Urbani ha dichiarato di aver espresso disponibilità a discutere con l’amministrazione comunale riguardo a un possibile acquisto delle aree del parcheggio Settebello, che attualmente sono destinate ai servizi nella città. La conversazione riguarda specificamente le aree interessate e si inserisce nel contesto delle attività di gestione e pianificazione degli spazi pubblici. Al momento, non ci sono state ulteriori comunicazioni ufficiali o dettagli sui prossimi passi.

"Ho dato, in prima persona, all’amministratore di Sistemi Urbani la disponibilità a ragionare su una possibile acquisizione delle aree che riguardano i servizi della città". L’assessore Juri Magrini si riferisce alla zona nota come area Settebello, dove insiste il parcheggio chiuso di recente, ed anche l’ex cinema chiuso da oltre un anno. Sistemi urbani è la società che opera per conto di Ferrovie, la titolare delle aree. La chiusura del parcheggio sta creando non pochi problemi all’utenza che si ritrova con un’area di sosta strategica al servizio del centro storico ed anche collegata al mare tramite il parco, ma oggi inutilizzabile. Il consigliere Nicola Marcello, Fdi, ha presentato una interrogazione in consiglio comunale per denunciare la situazione, e Magrini ha risposto in consiglio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Parcheggio Settebello : "Pensiamo all’acquisto" Notizie correlate Leggi anche: La battaglia del ‘Settebello’. Il parcheggio rischia la chiusura. Pressing sulle Ferrovie dello Stato Leggi anche: Parcheggio interrato diventa privato dopo l'acquisto all'asta, ma gli altri condomini negano l’accesso: “È nostro”