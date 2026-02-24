La battaglia del ‘Settebello’ Il parcheggio rischia la chiusura Pressing sulle Ferrovie dello Stato

Il parcheggio del Settebello rischia di chiudere a causa di un contenzioso tra le Ferrovie dello Stato e le autorità locali. La disputa nasce dall’intenzione di limitare l’uso dell’area, considerata strategica sia per i residenti che per i turisti. Juri Magrini evidenzia che questa zona di sosta rappresenta un punto di riferimento fondamentale per chi visita la città. La questione rimane aperta e ancora senza una soluzione definitiva.

Giù le mani dal parcheggio del Settebello. "Per i riminesi e i turisti quella è un'area di sosta troppo importante – sottolinea Juri Magrini – E non possiamo farne completamente a meno". Ecco perché "da tempo stiamo facendo pressing su Ferrovie e Sistemi urbani – continua l'assessore – affinché continuino a garantire posti auto nell'area di via Roma, in caso dovessero intervenire per riqualificarla". Il parcheggio è di proprietà di Sistemi urbani, società controllata da Ferrovie. Fino al 2025 era in affitto alla Khairos, la società di Elena Zanni che gestisce il cinema Fulgor e ha gestito il Settebello fino all'anno scorso.

