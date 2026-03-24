Parcheggio interrato diventa privato dopo l' acquisto all' asta ma gli altri condomini negano l’accesso | È nostro

Il parcheggio interrato "non è bene comune", ma è privato. La Corte di Cassazione ha ribaltato le decisioni civilistiche in relazione a una disputa condominiale che si protraeva da anni e che ruotava attorno alla proprietà di un locale autorimessa al piano interrato di un edificio a Spoleto, acquistato all'asta da una coppia, ma rivendicato come parte comune dai condòmini. La vicenda ha origine dall'acquisto, da parte di una coppia di coniugi, di un garage situato nel piano interrato di uno stabile realizzato da una società fallita. Convinti di esserne i legittimi proprietari, i due hanno citato in giudizio i proprietari delle abitazioni condominiali per ottenerne il rilascio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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