Resta in carcere una donna condannata a 30 anni, nonostante la sua grave malattia e la nascita di un neonato. La decisione ha scatenato polemiche tra chi sostiene che i giudici siano troppo permissivi e che, in certi casi, bisogna rispettare la legge senza sconti. I parlamentari di centrodestra difendono la scelta: per loro, la giustizia deve essere ferma, anche quando ci sono condizioni difficili come questa. La vicenda si infiamma sui social e nei talk politici, mentre la donna, malata di cancro, aspet

Ma davvero i giudici assolvono e perdonano, scarcerano e liberano anche chi dovrebbe stare in cella? Lo sostengono tutto il centrodestra, i Comitati di partito d’ispirazione governativa (basta scorrere i social), deputati e senatori meloniani, forzisti e leghisti in servizio permanente effettivo. Ma a smentirli bastano i fatti. Documentati nelle sentenze a futura memoria. Un esempio? La sentenza della Cassazione di metà dicembre (la 3547) che tiene i n cella, e 30 anni di pena, una donna di etnia rom recidiva per via di scippi e furti, ma col tumore al seno, pure in attesa di un intervento, e un bimbo appena nato, per giunta prematuro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Altro che giudici buonisti: resta in carcere una donna condannata a 30 anni, ma malata di cancro e madre di un neonato

Una donna incinta e malata di cancro, condannata, sta per essere portata in carcere con il suo bambino di un anno, nonostante la mancanza di una sistemazione adeguata e il rischio elevato di recidiva.

