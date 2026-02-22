Roma Papa Leone XIV in visita alla parrocchia di Castro Pretorio
Papa Leone XIV visita la parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio a Roma per una visita pastorale. La chiesa si prepara ad accogliere il pontefice, che vuole incontrare i fedeli e condividere un momento di preghiera. La comunità locale si organizza per l’evento, con volontari che allestiscono l’area e preparano i riti. L’arrivo di Papa Leone XIV richiama molti parrocchiani, pronti a partecipare alla cerimonia. La visita si svolge questa mattina, con un'attenzione speciale alla comunità.
La parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Castro Pretorio a Roma attende l’arrivo di Papa Leone XIV, che questa mattina compirà una visita pastorale, la seconda nelle parrocchie romane dopo quella di domenica scorsa a Ostia. Nell’area della parrocchia, zona stazione Termini, sono state rafforzate le misure di sicurezza. Papa Leone XIV alla parrocchia di Castro Pretorio Inizio diretta: 220226 08:24 Fine diretta: 220226 15:00 08:30 220226 Papa arrivato a parrocchia Castro Pretorio Papa Leone XIV è arrivato alla parrocchia del Sacro Cuore a Castro Pretorio a Roma. Il Pontefice, giunto intorno alle 8. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Vaticano: seconda visita pastorale di Leone a Roma, il Papa domenica a Castro PretorioIl Papa Leone XIV ha visitato nuovamente Roma, questa volta per una seconda visita pastorale.
Papa Leone XIV a Castro Pretorio: le strade chiuse e i bus deviatiDomenica 22 febbraio, Papa Leone XIV visiterà Castro Pretorio per incontrare i fedeli della parrocchia del Sacro Cuore.
Papa Leone XIV visita le parrocchie di Roma: Quaresima 2026 nelle periferie
