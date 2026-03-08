Roma Papa Leone XIV in visita alla parrocchia di Torrevecchia | il momento dell' arrivo

Papa Leone XIV è arrivato alla parrocchia Santa Maria della Presentazione a Torrevecchia, Roma, intorno alle 15:50. All’arrivo, il Pontefice è stato accolto da centinaia di fedeli che si trovavano sia all’esterno che all’interno della chiesa, tra cui scout e religiose. La visita si è svolta senza ulteriori dettagli pubblici sulla durata o altre modalità.

Papa Leone XIV è arrivato alla parrocchia Santa Maria della Presentazione a Torrevecchia, Roma. Il Pontefice è giunto intorno alle 15:50 ed è stato accolto da centinaia di fedeli tra esterno e interno della chiesa, tra questi scout e religiose. Questa è la quarta visita pastorale in una parrocchia romana per il Pontefice.