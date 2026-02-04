Udienza Generale 4 febbraio 2026 Papa Leone XIV | come leggere correttamente la Sacra Scrittura
Questa mattina, Papa Leone XIV ha parlato dell’importanza di leggere la Sacra Scrittura in modo corretto. Durante l’udienza generale, ha spiegato che i testi sacri si sono incarnati nella storia umana usando un linguaggio comprensibile. Il Papa ha sottolineato che, per capire davvero la Bibbia, bisogna considerare il contesto storico e il modo in cui i messaggi sono stati scritti.
Papa Leone XIV all’Udienza Generale di oggi ha parlato dell’essenzialità della Sacra Scrittura che si incarna nella storia attraverso un linguaggio umano e comprensibile. Ad inizio dell’Udienza è stato letto un brano tratto dalla seconda lettera di San Paolo apostolo a Timoteo in cui emerge proprio l’importanza della Sacra Scrittura per ogni fedele. Papa Leone sottolinea come i testi biblici non sono stati scritti in un “linguaggio celeste o sovrumano“. Ma proprio per farsi comprendere Dio ha scelto di comunicare attraverso il linguaggio umano, comprensibile alle persone. Proprio per la volontà di stabilire una relazione con l’uomo, Dio, proprio come atto di amore, ha scelto di parlare servendosi di linguaggi umani e di diversi autori ispirati dallo Spirito Santo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
Approfondimenti su Udienza Generale
Udienza Generale 28 gennaio 2026, Papa Leone XIV: il legame indissolubile tra Sacra Scrittura e Tradizione
Durante l’udienza generale del 28 gennaio 2026, Papa Leone XIV ha ribadito che la Sacra Scrittura e la Tradizione sono inseparabili.
Udienza Generale 14 gennaio 2026, Papa Leone XIV: “Solo l’amicizia con Dio è la nostra salvezza”
Il Papa Leone XIV, durante l'udienza generale del 14 gennaio 2026, ha avviato un ciclo di catechesi dedicato al Concilio Vaticano II.
Ultime notizie su Udienza Generale
Argomenti discussi: Udienza Generale; Il calendario delle celebrazioni di Leone XIV fino alla Pasqua; Agenda dal 1° all’8 febbraio; Ultima Generazione, il blocco stradale al Muro Torto e l’udienza davanti al Gup il prossimo 3 febbraio.
EWTN Italia. . LIVE | Dall’Aula Paolo VI, trasmettiamo l’Udienza Generale di Papa Leone XIV. Scrivi tra i commenti le tue intenzioni di preghiera. Credit: Vatican Media - facebook.com facebook
Nell’udienza generale il Pontefice rilegge la Dei Verbum: la fede si custodisce e si trasmette nella storia sotto l’azione dello Spirito Sant x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.