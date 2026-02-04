Questa mattina, Papa Leone XIV ha parlato dell’importanza di leggere la Sacra Scrittura in modo corretto. Durante l’udienza generale, ha spiegato che i testi sacri si sono incarnati nella storia umana usando un linguaggio comprensibile. Il Papa ha sottolineato che, per capire davvero la Bibbia, bisogna considerare il contesto storico e il modo in cui i messaggi sono stati scritti.

Papa Leone XIV all’Udienza Generale di oggi ha parlato dell’essenzialità della Sacra Scrittura che si incarna nella storia attraverso un linguaggio umano e comprensibile. Ad inizio dell’Udienza è stato letto un brano tratto dalla seconda lettera di San Paolo apostolo a Timoteo in cui emerge proprio l’importanza della Sacra Scrittura per ogni fedele. Papa Leone sottolinea come i testi biblici non sono stati scritti in un “linguaggio celeste o sovrumano“. Ma proprio per farsi comprendere Dio ha scelto di comunicare attraverso il linguaggio umano, comprensibile alle persone. Proprio per la volontà di stabilire una relazione con l’uomo, Dio, proprio come atto di amore, ha scelto di parlare servendosi di linguaggi umani e di diversi autori ispirati dallo Spirito Santo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Udienza Generale 4 febbraio 2026, Papa Leone XIV: come leggere correttamente la Sacra Scrittura

