In un contesto politico segnato da diverse proposte, una figura di rilievo ha presentato una strategia che si concentra su due aspetti principali: l’introduzione di nuove imposte e l’organizzazione di incontri informali. La proposta, definita dalla stessa autrice come una linea guida, si basa su un approccio che mira a dialogare con vari ambienti e a riformare il sistema fiscale. La sua proposta ha suscitato reazioni di vario genere tra gli osservatori.

La ricetta di Silvia Salis, la "Nilde Iotti" della sinistra, si racchiude in due punti: tasse e salotti. Laurea online, amica di Paolo Bisio e moglie del regista Fausto Brizzi: la sindaca di Genova è il profilo su cui un pezzo della sinistra, da Renzi a Franceschini, punta (e spera) per la sfida alle politiche nel 2027. Due giorni fa, Salis in un'intervista a Bloomberg ha svelato le sue ambizioni: "Se mi chiedessero di candidarmi contro Giorgia Meloni? Sarebbe una bugia dire che non lo prenderei in considerazione. Quest'attenzione nazionale mi lusinga". Parole che mandano in fibrillazione l'area anti-Schlein nel campo largo. Salis vola basso, per scendere in campo, pone una condizione: l'investitura plebiscitaria da parte della sinistra.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Salotti e più tasse: ecco la vera agenda della papessa Salis

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Ciao Maschio e Storie al Bivio, ospiti 11 aprile 2026: ecco i momenti più attesi dei salotti di Monica Setta e Nunzia De GirolamoIl weekend televisivo del 11 aprile 2026 si preannuncia ricco di volti amati e storie che promettono di catturare l’attenzione del pubblico.