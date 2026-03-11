Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato una mozione che prevede l'estensione della gratuità del vaccino contro il papillomavirus umano fino ai 30 anni. La decisione riguarda l'accesso gratuito al vaccino per le persone di età compresa tra i 18 e i 30 anni, con lo scopo di migliorare la prevenzione. La proposta si inserisce nel quadro delle misure di sanità pubblica adottate nella regione.

Il Consiglio regionale di Lombardia ha dato il via a una mozione che potrebbe cambiare le regole del gioco sulla prevenzione oncologica. Giuseppe Licata, consigliere di Forza Italia, ha spinto per estendere la gratuità del vaccino anti-HPV fino ai 30 anni di età. La decisione presa nelle ultime ore a Milano impegna la Giunta regionale a valutare se portare l’offerta gratuita oltre l’attuale limite dei 26 anni. L’obiettivo è intercettare quella fascia di donne che oggi rimane esclusa dai benefici della vaccinazione pubblica. Un passo avanti contro i tumori legati al Papilloma Virus. Nel cuore della regione lombarda, un atto amministrativo sta aprendo nuove prospettive nella lotta contro le patologie legate all’infezione da HPV. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - HPV: la Lombardia estende il vaccino gratuito fino ai 30

Articoli correlati

Giornata mondiale contro l’Hpv: la Toscana estende la gratuità del vaccino e punta all’equità di genereGiani e Monni lanciano la nuova fase preventiva: open day e campagne di sensibilizzazione nelle scuole per colmare il divario di protezione tra...

Tumori collo dell’utero, l’appello: "Fondamentale il vaccino anti-Hpv"Gennaio è il mese della prevenzione del tumore del collo dell’utero, un’occasione per promuovere i programmi di screening a disposizione dei...

Vaccino HPV, le informazioni importanti

Contenuti e approfondimenti su Lombardia estende

Sanità lombarda, Licata (FI): «Più prevenzione contro l’Hpv, approvata la mia mozione»Via libera alla mozione che chiede di valutare di estendere l’offerta gratuita del vaccino anti-HPV anche alle donne al compimento dei 30 anni, in occasione dei percorsi di screening sanitario Regione ... varesenoi.it

Combattiamo l’HPV: Iniziative delle ASST Lombarde per la Giornata Mondiale contro l’HPV e la Giornata Internazionale della DonnaScopri come la Lombardia celebra la settimana dell'8 marzo con un focus sulla prevenzione dell'HPV. Informazioni su screening, vaccini e iniziative speciali per prendersi cura di sé. milano.cityrumors.it