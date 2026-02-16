Alessio Lapertosa incanta The Voice Kids | il giovane talento barese che emoziona con eleganza e autenticità

Alessio Lapertosa, il giovane cantante di Bari, ha conquistato il pubblico durante l’ultima puntata di The Voice Kids, grazie alla sua voce sincera e alla presenza scenica naturale. Con soli 11 anni, il ragazzo ha dimostrato di saper emozionare con interpretazioni autentiche, attirando l’attenzione di giudici e spettatori. La sua performance, ricca di sensibilità, ha lasciato tutti senza parole, rendendolo uno dei protagonisti più sorprendenti di questa edizione.

Dalla viralità con Il Volo alla TV nazionale: la storia di Alessio Lapertosa, rivelazione di The Voice Kids, tra passione per la musica d’autore e un’anima vintage fuori dal tempo A soli 11 anni, Alessio Lapertosa si impone come una delle rivelazioni più interessanti di The Voice Kids. Giovane talento barese dal temperamento deciso e dalla sensibilità musicale sorprendente, ha saputo conquistare pubblico e addetti ai lavori distinguendosi per eleganza, personalità e una rara autenticità artistica. Alessio canta dall’età di 7 anni e ha attirato per la prima volta l’attenzione del grande pubblico grazie a un video diventato virale durante un concerto de Il Volo, occasione in cui è riuscito a duettare con il celebre trio.🔗 Leggi su Baritoday.it

Alessio canta Se bruciasse la città di Massimo Ranieri | The Voice Kids Italy Blind Auditions

