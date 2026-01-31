Roma, 30 gennaio. Durante la puntata di Approfondimento, si è parlato di Paolo Fedele, il comandante calabrese che ha deciso di raccontare il mare, la sua vita e il coraggio attraverso un libro. Fedele, figura di spicco della Guardia Costiera, ha condiviso le sue esperienze, emozionando gli ascoltatori con storie di salvataggi e di avventure in mare. La sua voce narrante ha fatto emergere non solo le sfide del suo mestiere, ma anche la passione e l’amore per il mare che lo accompagna da sempre.

La puntata del 30 gennaio di Approfondimento mette al centro la figura del comandante Paolo Fedele, una voce autorevole della Guardia Costiera italiana. La trasmissione, condotta da Franco Torchia per gli impegni del professor Pino Cinquegrana, racconta la carriera e la vita personale di un uomo che dedica il suo lavoro al mare, alla sicurezza dei cittadini e alla difesa dei valori civili. L’intervista ha un respiro internazionale: collegamenti con Attilio Carboni, da Long Island, per la sua rubrica Melodie Italiane, e con la professoressa Liliana De Masi dall’Argentina arricchiscono il dibattito e permettono al pubblico mondiale di seguire la puntata in diretta e in differita. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Roma. Paolo Fedele: il comandante calabrese che racconta il mare, la vita e il coraggio in un libro che emoziona

