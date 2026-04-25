Jasmine Paolini si ferma ai sedicesimi di finale del WTA Madrid 2026, dove viene sconfitta dalla statunitense Hailey Baptiste in due set. La giocatrice italiana, attualmente numero 9 del ranking e 8 del seeding, fatica a trovare il ritmo sulla superficie in questa fase del torneo. Baptiste, al contrario, prevale conquistando la vittoria e prosegue il cammino nel torneo.

Si ferma ai sedicesimi di finale la corsa di Jasmine Paolini al Wta Madrid 2026. L’azzurra, numero 9 del ranking e 8 del seeding, ancora non completamente a suo agio sulla terra, cede il passo alla statunitense Hailey Baptiste, numero 32 del mondo. Il punteggio a favore dell’americana è di 7-5, 6-3 in poco meno di due ore di gioco. Paolini, che arrivava dalla vittoria in rimonta contro la tedesca Siegemund, oggi non è riuscita a contrastare la forza e la freschezza atletica dell’avversaria, che dopo un primo set più combattuto ha poi dilagato nel secondo, mentre l’azzurra usciva pian piano dal match. Ora Paolini dovrà ritrovare energia e concentrazione in vista del torneo di casa, gli Internazionali d’Italia, in programma a Roma dalla prossima settimana.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Paolini sconfitta al Wta Madrid 2026, Baptiste vince in due set

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