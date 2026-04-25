LIVE Paolini-Baptiste WTA Madrid 2026 in DIRETTA | Auger-Aliassime vince il primo set manca poco per la toscana

Al torneo WTA di Madrid 2026, il giocatore ha vinto il primo set contro il suo avversario con il punteggio di 6-3, lasciando solo due punti in risposta. La partita tra Paolini e Baptiste è in corso, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online. La sfida si sta svolgendo senza interruzioni, con il pubblico che segue attentamente ogni scambio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.56 Auger-Aliassime lascia solo due punti in risposta a Gaubas e vince per 6-3 il primo set. Manca sempre meno all’ingresso in campo della nostra azzurra. 15.04 La canadese Fernandez elimina con un sofferto 2-1 la statunitense Jovic dopo 2:09 ore di match. In campo tra pochissimo ci sarà un altro nordamericano, Felix Auger-Aliassime, il quale affronterà il lituano Gaubas, poi sarà la volta di Paolini! 12.50 Buongiorno amici di OA Sport. Khachanov ha sconfitto Walton per 6-2, 6-3. Tra poco in campo Fernandez-Jovic, poi Gaubas-Auger-Aliassime. A seguire toccherà a Jasmine Paolini. Buongiorno amici di...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: Auger-Aliassime vince il primo set, manca poco per la toscana Notizie correlate Leggi anche: LIVE Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: in campo Auger-Aliassime, poi toccherà all’azzurra Leggi anche: LIVE Grant-Jacquemot, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: Jeanjean vince il primo set, manca poco per l’azzurra Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Paolini affronta Baptiste, in palio gli ottavi a Madrid: live tv alle 17; Live Hailey Baptiste - Jasmine Paolini - Madrid Women's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 25/04/2026; LIVE Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: ostacolo americano per proseguire la risalita; Paolini-Baptiste, terzo turno Wta 1000 Madrid: orario, quando si gioca e dove vederla in tv. LIVE Paolini-Baptiste, WTA Madrid 2026 in DIRETTA: in campo Auger-Aliassime, poi toccherà all’azzurraCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.04 La canadese Fernandez elimina con un sofferto 2-1 la statunitense Jovic dopo 2:09 ore di match. In campo ... oasport.it Cobolli e Paolini diretta Madrid: segui le partite dei due azzurri, tennis oggi LIVECaccia agli ottavi sulla terra rossa spagnola: Jasmine contro la statunitense Baptiste, Flavio sfida l'argentino Carabelli. Aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it Gli azzurri in campo oggi a Madrid sabato 25 Ore 12:30 Darderi vs Cerundolo Ore 15:30 Cobolli vs Ugo Carabelli Ore 15:30 Paolini vs Baptiste Forza ragazzi canali SkySport, streaming su NOW, Sky Go e Tennis TV. Inoltre Wta anche su Su - facebook.com facebook IN RIMONTA JASMINE! Dopo un primo set da cancellare, Jasmine Paolini cambia completamente registro e supera la tedesca Laura Siegemund per 3-6 6-2 6-4 L'azzurra approda al terzo turno, dove troverà Hailey Baptiste o Kaitlin Quevedo x.com