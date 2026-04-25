Paola Iezzi ha annunciato di non voler sposare il suo compagno, Paolo Santambrogio. La cantante ha spiegato che, dopo molti anni di relazione, ha deciso di non ufficializzare il legame con il matrimonio. La coppia si trova insieme da tempo e mantiene un rapporto stabile, ma la cantante ha scelto di non seguire questa strada. La decisione è stata comunicata pubblicamente dall’artista senza ulteriori dettagli.

Una scelta consapevole: Paola Iezzi racconta il suo lungo amore con il compagno Paolo Santambrogio e spiega perché ha scelto di non sposarsi nonostante il legame solido. Leggi anche: Paola Iezzi e quella frase ignobile che le disse il suo fidanzato: la sua risposta è perfetta! Paola Iezzi, artista affermata e volto noto della televisione, ha deciso di vivere il suo amore lontano dalle convenzioni più tradizionali. Ospite nel salotto di Verissimo, la cantante si è raccontata con sincerità, offrendo uno sguardo autentico sulla sua vita privata e sulle scelte che l’hanno guidata nel tempo. Al centro delle sue parole, un rapporto solido e duraturo, ma anche una posizione chiara e consapevole rispetto al matrimonio.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Paola Iezzi dice no al matrimonio, niente nozze con il compagno Paolo: ecco il motivo

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