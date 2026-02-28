Chiara Iezzi è nota per aver avuto un matrimonio con l’ex rabbino Mehir Cohen, celebrato nel 2014, e per aver condiviso un legame con la sorella Paola. La cantante si è sposata con Cohen e si è successivamente separata da lui. La relazione con la sorella Paola ha attirato l’attenzione, senza che siano emersi dettagli aggiuntivi sul rapporto tra le due.

Chiara Iezzi ha alle spalle un ex matrimonio con l’ex rabbino Mehir Cohen insieme al quale è convolato a nozze nel 2014, per poi separarsi qualche anno dopo. Oggi la cantante ed attrice sarà tra gli ospiti di Verissimo, in onda a partire dalle 16:30 sul Canale 5. Poco dopo del momento di stop del duo che si congedava dalle scene con l’album Giungla, Chiara si era sposata con Mehir Coehn, rabbino al quale si era legata da alcuni anni. La coppia si era unita in matrimonio in gran segreto con una cerimonia tenutasi a Cipro. “Non c’era nessuno, solo l’officiante greco e due testimoni, presi a caso“, aveva raccontato la Iezzi a Vanity Fair. Nato nel 1962 in Israele, all’epoca della relazione con la cantante era il rabbino della sua comunità, ragion per cui la voce di Vamos A Bailar si dovette convertire all’ebraismo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chiara Iezzi, chi sono gli ex: il matrimonio con il rabbino e l’uomo condiviso con la sorella Paola

Barbara D’Urso inedita con Paola Iezzi, il duetto “animalier” con Ambra AngioliniBalli scatenati, canzoni e giochi: c'è tutto questo e molto altro nella serata che Barbara D'Urso ha trascorso insieme a Paola Iezzi...

Paola Iezzi inaugura il 2026 con il live show “Iezz We Can!!!”MILANO - Paola Iezzi inaugura il 2026 con un nuovo e sorprendente live show intimo e multisfaccettato, dal titolo "Iezz We Can!!!", in scena per...

Contenuti e approfondimenti su Chiara Iezzi.

Temi più discussi: Gli ospiti di Verissimo del 28 febbraio e dell'1 marzo; Compleanni Famosi 27 Febbraio: da Groban a Chiara Iezzi; Verissimo, le anticipazioni di sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo: ecco gli ospiti; Il 27 febbraio è il compleanno di Ilaria Spada e Matilde Brandi.

Genitori Chiara Iezzi, chi sono Francesca e Guido/ Non è stato facile quando è arrivato il successoChi sono Francesca e Guido, Genitori Chiara Iezzi: Mi hanno aiutato quando ho avuto la depressione, il loro ruolo importante nella sua vita ... ilsussidiario.net

Anticipazioni Verissimo del 28 febbraio, gli ospiti di Silvia Toffanin: Taylor Mega inedita e il ritorno di Chiara IezziAnticipazioni Verissimo del 28 febbraio, gli ospiti di Silvia Toffanin: Taylor Mega inedita, Gianmarco Tamberi papà e il ritorno di Chiara Iezzi. dilei.it

Augurissimi di buon compleanno a Chiara Iezzi (Milano, 27 febbraio 1973) #chiaraiezzi #paolaechiara #musica #auguri #telesette - facebook.com facebook

Il 27 febbraio del 1973 nasceva la cantante e attrice Chiara Iezzi #accaddeoggi x.com