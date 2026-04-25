Paola Caruso furia al GF Vip | lite per il letto e frasi shock scoppia la polemica

Da movieplayer.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella casa del Grande Fratello Vip, si è verificata una discussione tra Paola Caruso e Francesca Manzini. La lite è scoppiata dopo che la Caruso ha trovato il letto occupato dalla Manzini. Durante il confronto, sono state pronunciate frasi che hanno attirato l’attenzione del pubblico e dei concorrenti. La situazione ha generato una polemica tra i partecipanti e sui social network.

Dopo il ritorno nella Casa, Paola Caruso trova il letto occupato da Francesca Manzini e scoppia la lite. Volano parole pesanti che accendono la polemica online, tra indignazione e richieste di provvedimenti. Non ha fatto in tempo a riambientarsi che Paola Caruso, appena rientrata nella Casa del Grande Fratello Vip 8, ha subito acceso tensioni e polemiche. La conduttrice è stata protagonista di un duro scontro con Francesca Manzini, tra accuse, insulti e una situazione che ha già fatto discutere il pubblico. Il motivo della lite: il letto "conteso" Dopo due giorni trascorsi nel "monolocale", mentre i suoi coinquilini erano convinti fosse stata eliminata, Paola è rientrata in Casa durante la dodicesima puntata del reality condotto da Ilary Blasi.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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