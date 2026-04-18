GF Vip furia Paola Caruso | dopo la diretta si scatena il delirio | Spacco tutta la casa esco

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip trasmessa il 17 marzo, si sono verificati forti momenti di tensione tra i partecipanti. Durante la diretta, sono stati segnalati scontri tra alcuni concorrenti e reazioni emotive intense. Tra le protagoniste, una concorrente ha espresso la volontà di uscire dalla casa e ha minacciato di spaccare tutto. La proclamazione della prima finalista ha ulteriormente alimentato il clima di agitazione.

Caos dopo la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 17 marzo. Una diretta carica di tensione, tra scontri e momenti ad alta intensità emotiva, culminata con la proclamazione della prima finalista, Antonella Elia. Ma è stato subito dopo i saluti di Ilary Blasi che il clima è precipitato: nella Casa è esplosa una bufera destinata a far discutere. La scelta del pubblico di premiare Antonella Elia ha mandato su tutte le furie Paola Caruso. La showgirl, delusa dall’esito del televoto, si è appartata in giardino con Francesca Manzini, Raul Dumitras e Renato Biancardi, lasciandosi andare a uno sfogo durissimo, condito da insulti pesanti. Tensioni tali che la Manzini ha provato più volte a calmarla.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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