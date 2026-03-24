Brindisi il trionfo del No | il grido di riscatto parte dalle periferie

Il Partito democratico commenta l’esito del referendum: “Una lezione di democrazia dai quartieri popolari. È la fine di una politica sorda e autoreferenziale” BRINDISI – Brindisi ha risposto, e lo ha fatto con un’intensità che non può essere ignorata. La vittoria schiacciante del “No” al referendum sulla giustizia non è solo un dato numerico, ma un segnale politico profondo che ribalta gli equilibri cittadini. Secondo il PD di Brindisi, il voto rappresenta un moto d’orgoglio nato lontano dal “palazzo”, nelle periferie, per arrivare dritto al cuore delle istituzioni. Il risultato elettorale viene letto dai democratici non come una protesta fine a sé stessa, ma come un atto di dignità. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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